«Валдаи» и теплоход запустят на Бор на время закрытия канатной дороги

Суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» и теплоход «Линда» запустят между Нижним Новгородом и Бором на время закрытия канатной дороги со 2 по 15 октября. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отправляться судна будут от причалов Нижневолжской набережной, прибывать — на набережную пристань Бора. Расписание рейсов появится на следующей неделе.

Кроме того, на время закрытия канатной дороги планируется ввести дополнительные пригородные поезда, усилить работу автобусов от автостанции и 2-го микрорайона на Бору до Канавинского автовокзала в Нижнем Новгороде.

Как писал «Ъ-Приволжье», на воздушной трассе планируется удвоить количество кабинок. Работу канатной дороги приостановят, чтобы подготовить ее к повышенной нагрузке.

Елена Ковалева