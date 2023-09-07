Беглов взял под личный контроль аварию с фурой на трассе «Скандинавия»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов взял под личный контроль ситуацию вокруг смертельной аварии на трассе «Скандинавия», где группа велосипедистов попала под колеса автомобиля. ДТП произошло в 10:40 на 59-м км автодороги в районе развязки на поселок Огоньки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

Как сообщили «Ъ» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель грузовика Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, врезался в легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14–15 лет.

От удара легковое авто бросило на спортсменок. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, еще семь детей и их тренер получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На место ДТП были направлены пять бригад скорой помощи из Ленобласти и пять бригад из Петербурга. Также на место вылетели два вертолета санавиации.

Глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов сообщил «РИА Новости», что у тренера группы не было разрешения на проведение тренировки.

По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, две девочки в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника доставлены в Сестрорецкую больницу и многопрофильную больницу имени Раухфуса. Еще четверо пострадавших госпитализированы в Рощинскую межрайонную больницу, остальные проходят осмотр. Все пострадавшие — ученики школы олимпийского резерва из Сестрорецка под Санкт-Петербургом.

В главке уточнили, что 31-летний водитель грузовика допрошен в качестве подозреваемого и задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей).

Владимир Колодчук, Санкт-Петербург