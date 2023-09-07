Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-президента Нотариальной палаты Башкирии и трех ее коллег оштрафовали по уголовному делу

Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-президенту НКО «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Розе Евстафьевой, уфимским нотариусам Галине Петкевич и Резеде Габдуллиной, а также нотариусу из Белебея Нине Степановой, сообщили в пресс-службах суда и прокуратуры республики. Подсудимые были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Госпоже Евстафьевой присудили штраф 180 тыс. руб., а трем другим ее коллегам — по 150 тыс. руб. каждой. Всех четверых лишили также права сроком на один год заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях.

Суд установил, что в сентябре 2021 года сын Розы Евстафьевой незаконно выиграл конкурс по замещению вакантной должности нотариуса в Благовещенске и Благовещенском районе. Помимо него в конкурсе участвовали еще два десятка кандидатов. Этому способствовала его мама, которая вступила в преступный сговор с тремя своими коллегами из конкурсной комиссии. Так, на конкурсе сыну Розы Евстафьевой начисляли максимальное количество баллов, несмотря на ошибки, и на собеседовании на знание норм законодательства задавали заранее обсужденные вопросы.

В апреле нынешнего года управлением ФСБ по Башкирии было возбуждено уголовное дело. Победителю конкурса пришлось сложить полномочия, а его маму отстранили от должности.

Подсудимые признали вину. Прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости.

Венера Хисамова, Уфа

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...