Экс-президента Нотариальной палаты Башкирии и трех ее коллег оштрафовали по уголовному делу

Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-президенту НКО «Нотариальная палата Республики Башкортостан» Розе Евстафьевой, уфимским нотариусам Галине Петкевич и Резеде Габдуллиной, а также нотариусу из Белебея Нине Степановой, сообщили в пресс-службах суда и прокуратуры республики. Подсудимые были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Госпоже Евстафьевой присудили штраф 180 тыс. руб., а трем другим ее коллегам — по 150 тыс. руб. каждой. Всех четверых лишили также права сроком на один год заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих и иных организациях.

Суд установил, что в сентябре 2021 года сын Розы Евстафьевой незаконно выиграл конкурс по замещению вакантной должности нотариуса в Благовещенске и Благовещенском районе. Помимо него в конкурсе участвовали еще два десятка кандидатов. Этому способствовала его мама, которая вступила в преступный сговор с тремя своими коллегами из конкурсной комиссии. Так, на конкурсе сыну Розы Евстафьевой начисляли максимальное количество баллов, несмотря на ошибки, и на собеседовании на знание норм законодательства задавали заранее обсужденные вопросы.

В апреле нынешнего года управлением ФСБ по Башкирии было возбуждено уголовное дело. Победителю конкурса пришлось сложить полномочия, а его маму отстранили от должности.

Подсудимые признали вину. Прокуратура намерена обжаловать приговор из-за его мягкости.

Венера Хисамова, Уфа