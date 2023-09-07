Бывшему схиигумену Сергию сократили срок на месяц

Мосгорсуд смягчил наказание Николаю Романову (бывшему схиигумену Сергию) по делу о возбуждении ненависти и вражды. Срок заключения в колонии сократили на один месяц — с семи лет до шести лет и одиннадцати месяцев. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соратнику и пресс-секретарю схиигумена Сергия Всеволоду Могучеву, второму фигуранту дела, Мосгорсуд тоже смягчил срок пребывания в колонии на один месяц — с пяти лет до четырех лет одиннадцати месяцев.

При смягчении приговора в случае схиигумена апелляционная инстанция учла его благотворительную деятельность, в случае Всеволода Могучева — наличие у него на иждивении родственников. В остальной части приговоры оставлены без изменений.

Николая Романова и Всеволода Могучева признали виновными в возбуждении ненависти и вражды организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) в январе этого года. Основанием для дела стал ряд видеороликов.

Бывший схиигумен вместе со своими сторонниками в 2020 году захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. Вскоре его задержали, лишили сана и отлучили от Церкви.

В 2021 году схиигумена приговорили к трем с половиной годам колонии за склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания и самоуправство. После жалоб бывших воспитанников Среднеуральского монастыря Следственный комитет завел дело об истязании несовершеннолетних.

Подробнее — в материале «Каков поп, таков и приход».

Анастасия Ларина