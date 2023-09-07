Мосгорсуд смягчил приговор экс-схиигумену Сергию по делу о возбуждение ненависти

Московский городской суд снизил на один месяц срок лишения свободы экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) и его пресс-секретарю Всеволоду Могучеву по делу о возбуждении ненависти в составе организованной преступной группы. Об этом в telegram-канале сообщила защита экс-схиигумена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение смягчить приговор было принять апелляционной коллегией с учетом смягчающих обстоятельств. В случае Сергия — занятие благотворительностью, а Всеволода Могучева — наличие на иждивении родственников.

В удовлетворении ходатайства защиты о проведении комплексной психолого-лингвистико-религиоведческой судебной экспертизы было отказано.

Напомним, приговор по делу по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ был вынесен в конце января 2023 года Бабушкинским районным судом Москвы. Экс-священнику с учетом прежнего приговора за самоуправство назначили семь лет колонии, а его пресс-секретарю — пять.

По данным следствия, в конце 2019 года осужденные организовали преступную группу, деятельность которой носила «стабильный и масштабный характер» и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни «к иудеям, католикам и мусульманам». ОПГ, по версии следствия, снимала видеоролики с проповедями экс-схиигумена и выкладывала их в интернет до 2020 года. Всего в деле фигурирует шесть эпизодов.

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