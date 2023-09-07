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Коммерсантъ FM
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Офис «Меджлиса» в Крыму временно отдадут музыкальной школе

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале, что бывшее здание запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис» на улице Шмидта в Симферополе передали администрации города. В него временно заселят детскую музыкальную школу.

Он также сообщил, что «на подходе две конкурсные процедуры по продаже национализированных объектов, вырученные средства от которых будут направлены на поддержку СВО и других вопросов на благо российского Крыма».

Напомним, власти Крыма национализировали квартиру украинского президента Владимира Зеленского и еще несколько сотен предприятий и объектов недвижимости, принадлежащих недружественным иностранцам. Продажу этого имущества планируют совершить к концу 2023 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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