США отменили первое летное испытание новой гиперзвуковой ракеты

Пентагон отменил первое летное испытание новой гиперзвуковой ракеты дальнего действия LRHW, которое было запланировано на 6 сентября. Причины отмены запуска в американском оборонном ведомстве не сообщили.

«Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменен»,— говорится в сообщении Пентагона, которое распространило агентство Bloomberg.

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что даже без летного испытания удалось успешно собрать данные о работе наземного оборудования и программного обеспечения. Эти сведения будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании наступательного гиперзвукового оружия, добавили в Пентагоне.

Bloomberg отмечает, что отмена испытания гиперзвуковой ракеты может сказаться на графике всей программы разработки гиперзвуковых технологий и том, сможет ли американская армия достичь своей цели — объявить оружие боеспособным к 30 сентября.

Заявленная дальность действия ракеты LRHW — 1725 миль (2776 км). Она состоит из ракеты наземного базирования, оснащенной гиперзвуковым планирующим блоком и соответствующим оборудованием для транспортировки, поддержки и управления огнем.

Милена Костерева