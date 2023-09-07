Бердский завод вложит 550 млн руб в развитие авиаотрасли

Бердский электромеханический завод (БЭМЗ) (82% акций принадлежит аффилированным с группой S7 лицам)инвестирует 550 млн руб. на развитие авиаотрасли. Средства планируется направить до конца текущего года.

«На эти средства планируется модернизировать и переоснастить гальванический цех, создать экспериментальный производственный участок. Часть средств пойдет на обновление зданий и сооружений, приобретение и обновление станочного парка для расширения технологических возможностей по механической обработке», - рассказал директор БЭМЗ Василий Юрченко (цитата по ТАСС).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в начале мая 2023 года входящее в группу S7 ООО «Инжиниринг» получило 22,66% в уставном капитале АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ). Основным акционером (59,53%) стал Сергей Савченков, ранее занимавший руководящие должности в структурах группы.

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Александр Киселев