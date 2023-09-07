Власти не нашли желающих поставить Воронежу 13 автобусов за 51 млн рублей

Признан несостоявшимся аукцион по выбору подрядчика для поставки 13 автобусов в Воронеж с начальной ценой контракта в 50,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Комиссия приняла такое решение из-за поступления для участия в торгах лишь одной заявки, которая была отклонена в том числе из-за отсутствия характеристик предлагаемого к поставке товара, соответствующих требованиям заказчика. Последним выступал департамент промышленности и транспорта региона.

Заявки на участие в аукционе принимались до 5 сентября. Предметом контракта были обозначены автобусы категории М3 с бензиновым двигателем вместимостью 20-25 мест. Стоимость одной единицы оценивалась в 3,9 млн руб. Гарантия на каждую машину должна была составлять не менее 24 месяцев или не менее 60 тыс. км пробега.

Согласно техническому заданию, транспорт нужно было поставить на улицу Пеше-Стрелецкую, 86 в облцентре с 7 ноября по 11 декабря 2023 года.

Ранее стартовал поиск подрядчиков для поставки в Воронеж 58 автобусов за 740,4 млн руб.

Алина Морозова

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