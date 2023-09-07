В Благовещенской поставили новый шлагбаум на пути к морю

В станице Благовещенской в районе Анапы установили новый шлагбаум на пути к морю. Об этом сообщают «Юга.Ру».

По данным администрации курорта, земля, на которой установлено сооружение, находится в аренде и предназначена для сельскохозяйственного назначения. Арендатор заявил изданию, что намерен использовать участок для организации сельхозярмарки. При этом проход к морю шлагбаум не ограничивает.

Ранее туристы и жители Благовещенской пожаловались, что на пути к морю установлен шлагбаум. По результатам проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснилось, что препятствие установлено незаконно. Позднее шлагбаум убрали по решению суда.

Анастасия Донскова

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