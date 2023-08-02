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В Благовещенской убрали шлагбаум, перегородивший дорогу к морю

В станице Благовещенской демонтировали шлагбаум, препятствующий жителям и туристам на пути к морю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Незаконное сооружение выявила проверка Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. Бизнесмену, поставившему шлагбаум, через суд запретили установку препятствий на пути к морю.

Исполнение решения суда проконтролировали судебные приставы. В настоящее время шлагбаум убрали, проход к морю свободен.

Анастасия Донскова

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