В Благовещенской убрали шлагбаум, перегородивший дорогу к морю

В станице Благовещенской демонтировали шлагбаум, препятствующий жителям и туристам на пути к морю. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Незаконное сооружение выявила проверка Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. Бизнесмену, поставившему шлагбаум, через суд запретили установку препятствий на пути к морю.

Исполнение решения суда проконтролировали судебные приставы. В настоящее время шлагбаум убрали, проход к морю свободен.

Анастасия Донскова

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