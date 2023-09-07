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Самарская мэрия отказала фирме в застройке Промышленного района

ООО «Донстрой» отказано в предоставлении разрешения на многоэтажную жилую высотную застройку Промышленного района Самары. Решение главы города Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Речь идет о территории площадью около 18 тыс. кв. м. на ул. Вольская, 40. ООО «Донстрой» предложило возвести высотки с максимальным процентом застройки в границах земельных участков на 80%.

Отказ чиновников был связан с тем, что указанные земельные участки находятся в территориальной зоне Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения). Согласно Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ) Самары, проводить на такой территории многоэтажную жилую высотную застройку нельзя.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одобрил концепцию комплексного развития территории у исторической мечети в столице региона. Это произошло на встрече с представителями мусульманской общины, которые выступили авторами концепции.

Георгий Портнов

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