В Самаре территорию у исторической мечети ждет комплексное развитие

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одобрил концепцию комплексного развития территории у исторической мечети в столице региона. Это произошло на встрече с представителями мусульманской общины, которые выступили авторами концепции. Об этом сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Речь идет о площадке на ул. Алексея Толстого. Историческую мечеть обновили на средства меценатов и правительства Самарской области.

Территорию возле здания благоустроят. План работ включает пять объектов: медресе для девочек на 150 учащихся, спорткомплекс с подземной парковкой, апарт-отель, детский культурный центр и жилые апартаменты.

Однако охранная зона объектов культурного наследия в этом районе предполагает ограничения в части застройки. В связи с этим проект развития указанной территории планируется рассмотреть на заседании градостроительного совета.

Чиновники ознакомятся с вариантами решения вопроса и подготовят свои варианты. После этого проект рассмотрят на публичных слушаниях.

Ранее мэрия Самары приступила к поиску подрядчика для комплексного развития Кировского района города. Речь идет о двух несмежных территориях жилой застройки в границах ул. Енисейской, Металлистов, пр. Металлургов и ул. Юбилейной.

Георгий Портнов