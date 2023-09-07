Прокуратура начала проверку после падения семиклассника из окна школы на Кубани

Прокуратура начала проверку причин и условий падения школьника из окна на третьем этаже образовательного учреждения в станице Новомышастовской. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Предварительно установлено, что 13-летний подросток выпрыгнул из окна школы 5 сентября на территории МБОУ СОШ №12 во время перемены. Сейчас он находится в медицинском учреждении под присмотром врачей, состояние здоровья стабильное.

Установлено, что ребенок проживал с бабушкой. На Кубань они приехали из Липецка два года назад. Семья на каких-либо профилактических учетах не состояла.

Прокуратура Красноармейского района начала проверку. В ходе нее ведомство оценит работу органов системы профилактики с неполными семьями, полноту профилактики суицидального поведения детей, а также причины и условия, способствовавшие происшествию.

Информация о случившемся распространилась в соцсетях. Сообщалось, что накануне происшествия мальчик поругался с бабушкой, и она отобрала у него телефон. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили о начале доследственной проверки.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram