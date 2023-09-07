Прокуратура проводит проверку после массового отравления школьников в Петербурге

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга инициировала проведение проверки по факту госпитализации нескольких несовершеннолетних учеников школы № 608 после отравления в школьной столовой.

Как сообщили в ведомстве, прокуроры проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами учреждения. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным санитарных врачей, в общей сложности в учебном заведении было зафиксировано 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учеников. 13 школьников в итоге попали в больницу.

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