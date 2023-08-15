СК РФ взял на контроль расследование смерти младенца в Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах проверки по факту смерти новорожденной в Самарской области. Соответствующий доклад представит руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов. Об этом сообщает региональное следственное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Информация о гибели новорожденной девочки появилась в СМИ и социальной сети в июле текущего года. По информации журналистов, ребенок мог погибнуть из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи при родовспоможении его матери.

В частности, СМИ сообщили, что у женщины были показания к проведению кесарева сечения, но медики выбрали для нее тактику естественных родов без проведения дополнительных исследований. В итоге после рождения ребенка госпитализировали в реанимацию, и он скончался спустя несколько дней, написали журналисты. Следствие начало проверку информации.

Ранее глава СК РФ взял на контроль расследование гибели годовалого ребенка в больнице в Самарской области. По информации в социальной сети, это могло произойти из-за «оказания неквалифицированной медицинской помощи».

Георгий Портнов