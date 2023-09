Сотрудники таможни обнаружили посылку из Индии с грибами кордицепсами

Сотрудники таможни обнаружили в посылке из Индии почти 200 г грибов-паразитов вида кордицепс китайский. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

«При сканировании почтового отправления в Москве инспектор на экране монитора увидел предметы, похожие на сучки. При последовавшем досмотре коробки таможенники обнаружили внутри высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела»,— добавили в пресс-службе ведомства.

Посылка предназначалась жителю Подмосковья и оценивается в 1 млн руб. Отправитель же оценил 200 г грибов в 200 рупий ($2,4).

Документы на ввоз товара в Россию отсутствовали, поэтому таможенники отказались впускать посылку в страну и вернули ее отправителю.

В пресс-службе таможенной службы отметили, что кордицепс китайский — самый дорогой гриб, применяемый в восточной медицине. Гриб-паразит поражает гусениц бабочек шелкопряда, при этом его экстракт используют в качестве БАД при болезнях сердца и онкологии. В массовой культуре кордицепс связан с культовой компьютерной игрой The Last of Us и одноименным сериалом. По его сюжету вещество этого гриба вызвало пандемию и превратило человечество в зомби.

Петр Бузлаев