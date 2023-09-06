В смертельном ДТП с фурой и эвакуатором на трассе «Сортавала» погибли два человека

Массовое смертельное ДТП произошло днем 6 сентября на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области.

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Как сообщили в региональном управлении МВД, около полудня на 106-м километре автодороги пожилой мужчина на вид 65-70 лет за рулем автомобилем Kia Soul по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с двигавшемся во встречном направлении эвакуатором «ПУМ».

Эвакуатор по инерции по касательной задел автомобиль Renault Duster, которым управлял 56-летний водитель, и тягач Sitrak с полуприцепом под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались водители эвакуатора и Kia Soul.

На настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции.

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