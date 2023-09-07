Завод по производству малотоннажных грузовиков открылся в Ульяновской области

Открытие завода по производству малотоннажных грузовиков Sollers Argo прошло в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Ульяновской области

Производство компактных малотоннажных грузовиков ведется на базе УАЗ. Кроме того, в 2023-2025 году в Ульяновской области планируется выпуск ряда новых моделей коммерческих автомобилей под брендом Sollers. В настоящее время ПАО «СОЛЛЕРС» ведет переговоры о дальнейшем развитии Ульяновского автомобильного завода.

Ранее стало известно о том, что продажи УАЗ на российском рынке с начала года составили 20,8 тыс. автомобилей, что на 49% показателя января-августа 2022 года. Это следует из данных ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса.

Георгий Портнов