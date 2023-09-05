С начала года продано более 20 тысяч автомобилей УАЗ

Продажи УАЗ на российском рынке с начала года составили 20,8 тыс. автомобилей, что на 49% показателя января-августа 2022 года. Это следует из данных ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса.

В августе продано 3542 автомобиля УАЗ. Это на 42% выше прошлогоднего результата для этого месяца.

В числе лидеров продаж по-прежнему остаются коммерческие автомобили УАЗ Classic Commercial и внедорожники «УАЗ Патриот». В августе 2023 года было реализовано 1622 и 807 этих автомобилей соответственно.

Андрей Сазонов