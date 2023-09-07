Администрация Екатеринбурга судится с «Гринвичем» из-за 120 тысяч рублей

Администрация Екатеринбурга подала исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области к компании «Инвестторгстрой» (принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). Согласно картотеке суда, мэрия требует от компании 127,5 тыс. руб.

В суде также рассматривался еще один иск от мэрии к компании торгового центра. 6 сентября администрация отсудила 107,1 тыс. руб. неустойки по договору о развитии застроенной территории.

Ранее управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) судилась с арендаторами, которые ушли из России после начала СВО.

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