ТРЦ «Гринвич», просивший арестовать счета Uniqlo, заключил мировое соглашение в суде

Управляющая компания «Итс-групп» (принадлежит сыновьям владельцев ТРЦ «Гринвич» Погребинскому и Заводовскому) заключила мировое соглашение с ООО «Юникло рус» (бренд японской розничной сети одежды Uniqlo), следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. 26 июня суд утвердил мировое соглашение и в этот же день прекратил производство по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, УК «Гринвича» пыталась взыскать более 47 млн руб. за аренду помещений магазинов Uniqlo в ТРЦ. После начала СВО, магазины приостановили работу в России. Одновременно с иском УК подавала заявление о принятии обеспечительных мер. Тогда представители торгового центра просили наложить арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах общества «Юникло рус», в том числе на средства, которые будут поступать на счета, а также на иное имущество, принадлежащее ответчику, в пределах суммы иска в 47 млн руб. Позже представители ТРЦ заявляли, что размер задолженности вырос до 65,9 млн руб.

Судом был выдан отказ, «Гринвич» пытался его оспорить, но не смог. Позже была подана кассационная жалоба, но ТРЦ подал ходатайство об отказе от кассационной жалобы и 28 июня производство было прекращено.

В итоге, компания «Юникло рус» должна будет выплатить 51,2 млн руб. представителям торгового центра.

Напомним, после ухода зарубежных брендов из России екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» начал подавать иски к ушедшим компаниям. Заявления касались оплаты аренды помещений в торговом центре. Например, ТРЦ взыскал почти $153 тыс. за долги по аренде магазина Marc O’Polo. Управляющая компания также подавала иски к магазинам группы Inditex (Zara Home, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho и другие), но по всем заявлениям производство было прекращено.

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