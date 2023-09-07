Массовый забег айтишников перекроет движение в центре Ульяновска

Ограничение движения транспорта будет введено на ряде улиц в центре Ульяновска в субботу, 16 сентября. Это будет связано с массовым забегом для IT-специалистов, сообщает региональное правительство.

Фото: Правительство Ульяновской области

«В связи с этим с 7:30 (MSK+1) ограничат движение на некоторых улицах в центре Ульяновска. А именно: водители не смогут проехать по улице Гимова, вдоль Соборной площади и по бульвару Пластова, в районе "Колизея"»,— говорится в сообщении.

Движение на указанных участках откроется в этот же день в 10:00. Забег начнется в 8:00 на пл. Ленина, от здания УлГПУ.

Участники выберут одну из двух дистанций: 2,2 и 4,4 км. Участниками забега станут более ста сотрудников IT-компаний Ульяновская и других городов и регионов РФ. Победителей наградят медалями и подарками. Ранее в Ульяновске ограничивалось движение из-за проведения легкоатлетической эстафеты.

Георгий Портнов