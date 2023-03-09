Власти Ульяновска сообщили об ограничения движения во время легкоатлетической эстафеты

В Ульяновске ограничат движение транспорта во время легкоатлетической эстафеты, которая пройдет 15 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

В центре Ульяновска с 9:00 (MSK+1) до 13:30 (MSK+1) движение будет закрыто по эспланаде между площадями Ленина и Соборной, бульварам Новый Венец и Пластова, улице Спасской (от Радищева до Ленина).

Также будет закрыто движение по проспекту Гая (от Локомотивной в районе Моторного завода до Инзенской), улице Хрустальной (от Гая до Луначарского) и вся улица Луначарского. В Засвияжье перекроют Олимпийский проспект.

Ограничение движение запланировано и в Заволжском районе города. С 8:00 (MSK+1) до 11:30 (MSK+1) нельзя будет проехать по улице 40-летия Победы. С 9:00 (MSK+1) до 14:00 (MSK+1) движение закроют от площади 50-летия Победы до Ульяновского проспекта, по проспектам Ленинского Комсомола (от Туполева до Дружбы Народов) и Ульяновскому (от Ленинского Комсомола до Созидателей).

Андрей Сазонов