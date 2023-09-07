В Туве нашли ушедшего с чабанской стоянки ребенка

Спасатели в Туве нашли двухлетней девочки, ушедшей с чабанской стоянке в Бай-Тайгинском районе.

Состояние ребенка удовлетворительное.

«Позвонили по спутниковой связи, поэтому мы все с нетерпением ждем подробностей, как малышка отважилась на такой поход. Но такие истории маленьких «путешественников», на самом деле, тревожат и снова заставляют поднять вопросы об ответственности родителей и взрослых»,– сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

О пропаже ребенка стало известно 7 сентября. Накануне родители пытались найти девочку самостоятельно, но после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

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Оксана Павлова