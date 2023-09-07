Глава Тувы взял на контроль ситуацию с пропажей ребенка с чабанской стоянки

В Туве ведутся масштабные поиски двухлетней девочки, пропавшей с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе. По данным МЧС региона, привлечено 57 человек и 15 единиц техники, в район выдвинулась аэромобильная группировка. Также в поисках ребенка задействованы сотрудники полиции, администрации и родственники девочки.

По данным СУ СКР по региону, ребенок пропал 6 сентября. Самостоятельные поиски родственниками девочки не дали положительных результатов, после чего они обратились в правоохранительные органы.

Ситуацию взял на контроль глава региона Владислав Ховалыг. «В обстоятельствах дела, когда двухлетний ребенок смог самостоятельно покинуть чабанскую стоянку, будем разбираться потом. Сейчас главное найти малышку живой и невредимой»,– сказал он.

Следственными органами по факту безвестного исчезновения двухлетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

В июле в регионе велись поиски 4-летнего мальчика в Дзун-Хемчикском районе. Ребенок вечером 25 июля играл во дворе частного дома, через некоторое время присматривавший за ним родственник обнаружил, что ребенка во дворе нет. Он был найден волонтерами 27 июля. Состояние ребенка было удовлетворительное.

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Оксана Павлова