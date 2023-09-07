На СвЖД погрузка удобрений выросла на 9,6%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) с января по август погрузили 9,4 млн тонн химических и минеральных удобрений, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, рост отмечается из-за спроса на удобрения на мировом рынке, а также потребностей российского агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За восемь месяцев 2023 экспортная отправка удобрений через порты Дальнего Востока, Северо-Запада и сухопутные погранпереходы увеличилась на 22,6%. Всего через них было отправлено 6,7 млн тонн. Также почти в 16 раз выросли перевозки продукции в контейнерах — до 113,6 тыс. тонн. Внутри страны было перевезено 2,7 млн тонн удобрений.

СвЖД работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на СвЖД в июле 2023 года погрузили 12,5 млн тонн грузов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август сократился на 7,4% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте