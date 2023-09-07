В Ярославле появился новый центр для принудительных работ

В Ярославле открылся новый участок при ИК-8, функционирующий в режиме исправительного центра. Об этом сообщили в УФСИН России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСИН России по Ярославской области Фото: УФСИН России по Ярославской области

В ведомстве сообщили, что участок открылся в рамках заключенного соглашения между региональным УФСИН и тремя предприятиями. Он рассчитан на 163 места для размещения осужденных к принудительным работам.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что использование осужденных обсуждали ФКУ ИК-8 и МБУ «Горзеленхозстрой», которое занимается уборкой улиц Ярославля. По итогам встречи достигли соглашения о сотрудничестве в области пошива рабочей одежды для организации, а также предоставление услуги по уборке дорожно-уличной сети Заволжского района Ярославля. Ранее в Ярославле не было исправительного центра.

На открытии начальник УФСИН Юрий Емец отметил, что новые центры открываются по поручению президента по развитию сети исправительных центров.

Алла Чижова