Суд Петербурга взыскал компенсацию с «Яндекс.Еды» из-за утечки данных

Городской суд Санкт-Петербурга взыскал с сервиса «ЯндексЕда» в пользу местного жителя компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Дело касалось утечки персональных данных, сообщили 7 сентября в объединенной пресс-службе городских судов.

В начале марта 2022 года Александр Шацкий узнал об утечке данных клиентов сервиса «Яндекс.Еда», после чего на одном из сайтов обнаружил сведения о себе. Он обратился в Куйбышевский суд Петербурга с иском к компании, потребовав взыскать с нее компенсацию морального ущерба в размере 50 тысяч рублей.

В марте 2023 года суд отказал Шацкому в удовлетворении иска, посчитав недоказанным, что «Яндекс.Еда» каким-то образом причастна к утечке данных о нем. В ответ истец подал апелляцию в Городской суд Петербурга, который отменил решение нижестоящей инстанции и вынес новое — выплатить Шацкому компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Яндексу» грозит крупный штраф из-за рекламы БАДов.

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