«Яндексу» грозит крупный штраф из-за рекламы БАДов

Компания «Яндекс» нарушила требования закона «О рекламе», за что будет оштрафована на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей по административной статье 14.3 КоАП РФ. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Согласно закону, реклама БАДов должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Компания обязалась сама включать такие предупреждение в рекламу товара, но на сервисе «Яндекс. Директ» ФАС их не обнаружило.

«Реклама признана ненадлежащей. Яндексу выдано предписание. Компании грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ»,— говорится в сообщении антимонопольной службы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жалоба на ненадлежащую рекламу поступила в ФАС в отношении витаминов рекламодателя ООО «Эдифарм» (связано с фармхолдингом «Басс» и аптечной сетью «Алоэ») и грибных БАДов ООО «Фарма-Принт».В каждом выявленном случае рекламораспространителем является «Яндекс».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте