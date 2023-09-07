Вора в законе Константина Найбауэра переведут из колонию в тюрьму

Красноярского криминального авторитета Константина Найбаура, более известного как Костя Канский, переведут из колонию в тюрьму за нарушение порядка отбывания наказания. Об этом рассказали в прокуратур региона.

В январе Красноярский краевой суд приговорил Константина Найбауэра к восьми годам заключения по статье УК о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Отбывать наказание «авторитета» отправили в исправительную колонию №6 в Красноярске, где, по данным прокуратуры, он зарекомендовал себя с отрицательной стороны. «Не выполнял режимные мероприятия, не трудился, агрессивно отстаивал свои права, привлекался к дисциплинарной ответственности», — рассказали в надзорном ведомстве, отметив, что в апреле 2023 года Константина Найбауэра признали злостным нарушителем порядка.

Суд изменил Константину Найбауэру вид исправительного учреждения – с колонии строгого режима на тюрьму, где еще более суровые условия для заключенных. Решение суда вступило в силу и в ближайшее время будет исполнено.

В 1997 году Константина Найбауэра короновали известные воры в законе Владимир Баркалов (Блондин), Олег Михаэлян (Олежка Ашхабадский), Давид Панчвидзе (Панчо), Теймураз Фароян (Тэко). «Авторитет» пережил два покушения: в 2005 и 2011 годах.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев