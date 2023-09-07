Создание оператора по грантам обсудил глава Ижевска с бывшим конкурентом Бадицей

Проекты по развитию столицы Удмуртии обсудили новый мэр города Дмитрий Чистяков с его конкурентом на пост, председателем общественной палаты Александром Бадицей. Как рассказал глава Ижевска во «ВКонтакте», предметом обсуждения стал проекты «Зеленый код». В рамках его планируется продолжить паспортизацию насаждений города и создание единых стандартов для озеленения города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Александр Бадица Фото: vk.com, Александр Бадица

Как отметил господин Чистяков, еще одним важным пунктом стало создание оператора грантовой деятельности. В настоящее время активисты города генерируют проекты на 119 млн руб., которые привлекают из различных источников и экономят средства городского бюджета. Однако потенциальные грантополучатели нуждаются в методической помощи.

«В ближайшее время решим, куда приземлить такой грантовый центр, чтобы его специалисты сопровождали прежде всего наши муниципальные учреждения в написании проектов»,— отметил глава города.

Кроме того, состоялось обсуждение по развитию дворового спорта. Первоочередной задачей здесь выделили создание светофора по состоянию всех дворовых площадок, а также создание плана по их обновлению и наполнению объектов спортивными активностями.

Напомним, 5 сентября и.о заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова избрали новым главой столицы Удмуртии. Его кандидатуру поддержал 31 из 32 присутствовавших на сессии депутатов городской думы.