Смольный: почти 500 многодетных семей в Петербурге получили свидетельства о соцвыплатах

В 2023 году по программе помощи многодетным семьям в улучшении жилищных условий свидетельства о выделении социальных выплат уже получили 470 таких семей на общую сумму около 4 млрд рублей. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия 20 июня сообщает пресс-служба Смольного.

По словам чиновника, в общей сложности в бюджете города на эти цели заложено более 7 млрд руб. В этом году социальные выплаты получат 855 семей.

Господин Повелий отметил, что размер соцвыплаты для многодетных семей — значительный. К примеру, сумма для семьи из четырех человек, проживающей в коммунальной квартире, составит 7,9 млн рублей. Это позволяет участникам программы приобрести новое жилье без доплаты или с минимальными вложениями, пояснили в Смольном.

Напомним, что право на социальные выплаты в данной категории имеют граждане, у которых трое и более несовершеннолетних детей. При этом получатели должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо нуждающихся в содействии Санкт Петербурга в улучшении жилищных условий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из городского бюджета выделят почти 2 млрд рублей на социальные выплаты семьям с детьми-инвалидами.

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