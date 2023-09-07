ГК «Сыробогатов» хочет нарастить объем переработки молока в Орле до 500 т в день

ООО «Орел», входящее в состав ГК «Сыробогатов», начало подготовку к расширению мощностей по переработке молока, сообщили в правительстве Орловской области. Сейчас ежедневный объем переработки молока составляет около 300 т — это 1 000 т сыра в месяц. После модернизации перерабатывающая мощность увеличится до 500 т в сутки. Объем вложений в проект не раскрывается.

С 2017 года группа вложила в предприятие около 1,2 млрд руб., рассказали в пресс-службе облправительства. Реконструированный комплекс ООО «Орел» был официально открыт в 2019 году. В 2022 году компания завершила строительство паровой котельной.

В начале года ООО «Орел» запустило цех по сушке, выпускающий сухую сыворотку и сухое молоко, за 258 млн руб. Ранее в облправительстве рассказывали, что это позволит компании выйти на перерабатывающую мощность 350 т молока в сутки. Также сообщалось о планах компании в 2023 году ввести в эксплуатацию цеха фасовки, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Мария Старикова