«Современные транспортные технологии» представили новинки на выставке Comtrans

Компания «Современные транспортные технологии» на выставке Comtrans в Москве представила ряд новых моделей среди легких коммерческих моделей, грузовиков и автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Автономная транспортная платформа Фото: «Современные транспортные технологии» Универсальный автомобиль для служб доставки SDV 3,5 Фото: «Современные транспортные технологии» «Соболь NN 4x4» Фото: «Современные транспортные технологии» «Валдай 45» Фото: «Современные транспортные технологии» «Валдай 12» Фото: «Современные транспортные технологии» Следующая фотография 1 / 5 Автономная транспортная платформа Фото: «Современные транспортные технологии» Универсальный автомобиль для служб доставки SDV 3,5 Фото: «Современные транспортные технологии» «Соболь NN 4x4» Фото: «Современные транспортные технологии» «Валдай 45» Фото: «Современные транспортные технологии» «Валдай 12» Фото: «Современные транспортные технологии»

Беспилотный электромобиль для транспортировки грузов, созданный инженерами Горьковского автозавода совместно с НГТУ им. Р.Е. Алексеева для использования в межцеховой логистике. Автономная транспортная платформа работает как беспилотно (предусмотрены радары, лидары, камеры и навигация), так и может контролироваться удаленном диспетчером. Платформа может двигаться в обе стороны с одинаковой эффективностью, а две поворотные оси обеспечивают радиус разворота в 3,5 м. Запас хода на одной зарядке может составлять до 120 км, а грузоподъемность — 800 кг до 1 т.

Универсальный автомобиль для служб доставки SDV 3,5 (Smart Delivery Vehicle) стал первым в России низкопольным грузовым электромобилем с многофункциональным грузовым отсеком. Новинка создана на универсальной платформе, на которой могут выпускаться модульные транспортные средства различной грузоподъемности и длиной кузова от 5 до 7 м. На выставке дебютировала электрическая версия длиной 5,5 м и грузоподъемностью 1 т, с приводом на переднюю ось и запасом хода на одной зарядке до 200 км. Модель имеет трансформируемый грузовой отсек со сквозным проходом в кабину, откидной аппарелью, сдвижной боковой дверью и задней автоматической дверью роллетного типа.

Новый «Соболь NN» получил полноприводный вариант «Соболь NN 4x4». Для модификации разработан оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской, автомобиль получил новую раздаточную коробку с прямой передачей, планетарным понижающим редуктором и электронным управлением поворотной шайбой и шарниры равных угловых скоростей в приводах передних колес и карданной передаче. Оба межколесных дифференциала снабжены блокировками. Дополнительно внедрена фронтальная силовая защита двигателя и радиатора и установлено заднее буксирное устройство с двумя проушинами для крепления троса.

На выставке также было показано семейство грузовых автомобилей «Валдай» бескапотной компоновки полной массой от 7,5 до 33 т, а также магистральный седельный тягач для работы в составе 45-тонного автопоезда. Линейка «Валдай» включает среднетоннажные машины полной массой 7,5 и 12 т производства Горьковского автозавода и гамма крупнотоннажных автомобилей моделей 18, 33 и 45, которые будут выпускаться компанией «Нижегородские грузовые автомобили».

Флагманом нового бренда «Нижегородские грузовые автомобили» стал седельный тягач «Валдай 45» (на выставке также были показаны самосвал «Валдай 33» и шасси «Валдай 18») с колесной формулой 4х2 для магистральных перевозок в составе автопоезда полной массой до 45 т. Грузовик оснащен двигателем мощностью 470 л.с., роботизированной коробкой передач и пневматической задней подвеской. Новый «Валдай 12» полной массой 12 т имеет грузоподъемность 8 т, оснащается 170-сильным дизелем ЯМЗ-530 и новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Модель дополнит «Валдай 8» полной массой 7,5 т и грузоподъемностью до 4,6 т.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK