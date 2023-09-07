В Ростове-на-Дону начались суды по делу о кубанских полицейских-взяточниках

В Ростове-на-Дону начали судить бывших полицейских отдела МВД Успенского района Краснодарского края, подозреваемых в получении взяток на посту ДПС. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея Фото: пресс-служба СУ СКР по Республике Адыгея

В общей сложности по делу проходят 12 бывших сотрудников ведомства, среди которых фигурируют имена бывших начальника районного отдела Андрея Новикова и начальника ОЭБиПК Михаила Баканова. Трое подозреваемых работали в УМВД России по Краснодарскому краю. В отношении подозреваемых возбуждено дело по ст. 210, 290, 285 УК РФ (организация преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие считает, что в период с 2016 по 2020 годы злоумышленники, находясь на посту ДПС «Успенский», регулярно брали с водителей деньги, чтобы не привлекать их к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«Часть полученных средств сотрудники ГИБДД передавали своим руководителям, а также должностным лицам краевого главка»,— сообщает издание.

В общей сложности бывшие полицейские получили с потерпевших около 2 млн руб. в качестве взяток, считает следствие. О рассмотрении дела в Ростовской области ходатайствовал заместитель генерального прокурора края. Процессы пройдут в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Подозреваемые не признали вину в содеянном, однако в деле фигурировали еще три бывших сотрудника полиции, которые согласились с предъявленными обвинениями. Кировский районный суд города приговорил экс-полицейских к лишению свободы в колониях общего и строгого режима на сроки от 3,5 до 5 лет.

Анастасия Донскова

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