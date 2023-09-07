Временное переселение предложат 99 жителям домов у места падения БПЛА в Ростове

Жителям трех домов, потрадавших от падения беспилотника ночью 7 сентября, предложат временное размещение в маневренном фонде. Всего в квартирах здесь проживало 99 человек, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. Для жильцов также будет организовано бесплатное питание.

«Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты»,— написал Василий Голубев.

Как сообщалось ранее, минувшей ночью над Ростовом были сбиты два украинских беспилотника. Один из них упал в центре города, на ул. Пушкинской. Повреждены три фасада дома, один человек получил ранения ног осколками стекла. Также из-за повреждения сетевой инфраструктуры, было обесточено 20 домов.

Анастасия Назарова