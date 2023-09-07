В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону введут режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введут c 09:00 по адресам ул. Пушкинская 39, 41, 43 после падения здесь беспилотника в ночь на 7 сентября, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Васлий Голубев.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко уточнил в своем Telegram-канале, что режим вводится на время ликвидации последствий падения БПЛА. Районные аварийные службы будут восстановлять остекление домов. Спасатели снимают нависшие конструкции.

«На время проведения ремонтных работ жителям предложено переселиться в маневренный фонд. Также поручил ограничить доступ посторонних лиц к месту происшествия»,— написал Алексей Логвиненко.

Также из-за повреждения электрощита в зоне происшествия на ул.Пушкинской без света остаются 20 домов. К устранению аварии службы приступят после завершения следственных действий.

Напомним, около 3:00 над Ростовом-на-Дону было сбито два украинских беспилотника. Один упал за городом в западной части, а второй — на ул. Пушкинской. От падения пострадали фасады трех домов, один из очевидцев получил ранения ног осколками стекла.