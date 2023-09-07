Лизинговая компания «Роделен» прокомментировала иск банка «Воронеж» на 723 млн рублей

АО лизинговая компания «Роделен» (Санкт-Петербург) считает, что у обанкротившегося АО «Банк "Воронеж"» «нет правовых оснований для предъявления иска» на 723,3 млн руб., принятого к производству арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом рассказал представитель АО Лизинговая компания «Роделен» Антон Хрусталев.

По словам господина Хрусталева, основание предъявленного банком иска — взыскание якобы существующей задолженности по трем кредитным договорам, заключенным в конце 2017 года. «Все обязательства по кредитным договорам погашены АО ЛК “Роделен” еще в 2018 году в полном объеме, точно в срок, до начала процесса банкротства АО “Банк Воронеж”, данные факты подтверждаются соответствующей документацией»,— рассказал Антон Хрусталев. По его данным, в самом исковом заявлении конкурсный управляющий АО «Банк Воронеж» просит заморозить иск к АО ЛК «Роделен», пока не будет вынесено решение по делу о банкротстве АО «Банк Воронеж».

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года — из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. После этого воронежский арбитражный суд уже неоднократно продлевал процедуру банкротства банка. Часть из сделок, в которых Центробанк и Агентство по страхованию вкладов увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Мария Старикова