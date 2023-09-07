Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лизинговая компания «Роделен» прокомментировала иск банка «Воронеж» на 723 млн рублей

АО лизинговая компания «Роделен» (Санкт-Петербург) считает, что у обанкротившегося АО «Банк "Воронеж"» «нет правовых оснований для предъявления иска» на 723,3 млн руб., принятого к производству арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом рассказал представитель АО Лизинговая компания «Роделен» Антон Хрусталев.

По словам господина Хрусталева, основание предъявленного банком иска — взыскание якобы существующей задолженности по трем кредитным договорам, заключенным в конце 2017 года. «Все обязательства по кредитным договорам погашены АО ЛК “Роделен” еще в 2018 году в полном объеме, точно в срок, до начала процесса банкротства АО “Банк Воронеж”, данные факты подтверждаются соответствующей документацией»,— рассказал Антон Хрусталев. По его данным, в самом исковом заявлении конкурсный управляющий АО «Банк Воронеж» просит заморозить иск к АО ЛК «Роделен», пока не будет вынесено решение по делу о банкротстве АО «Банк Воронеж».

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года — из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. После этого воронежский арбитражный суд уже неоднократно продлевал процедуру банкротства банка. Часть из сделок, в которых Центробанк и Агентство по страхованию вкладов увидели признаки вывода активов, ранее легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...