СКА на выезде проиграл «Торпедо»

Петербургский СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв на выезде нижегородскому «Торпедо». Игра проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:3.

Заброшенные шайбы Василия Глотова и Александра Никишина, не помогли СКА отыграться.

Таким образом, «Торпедо» одержало в турнире вторую победу подряд, ранее на выезде одолев ярославский «Локомотив» (5:2). Петербургская команда до проигрыша «Торпедо» успела победить московское «Динамо» (2:1) и тольяттинскую «Ладу» (3:0).

Следующий матч СКА вновь проведет на выезде. В пятницу, 8 сентября, петербургские хоккеисты сыграют против «Локомотива».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА возглавил рейтинг КХЛ по сумме зарплат хоккеистов.

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