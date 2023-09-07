Кубанский подрядчик отремонтирует дороги в Прикамье за 876 млн рублей

Компания «Дорснаб» из Краснодарского края выполнит капитальный ремонт автодороги в Пермском крае. Об этом сообщает «Ъ-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, замене дорожных знаков, установке остановок, ремонту тротуаров и прочие задачи. Окончание работ запланировано на октябрь 2025 года.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорснаб» зарегистрировано в Армавире в 2005 году. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей является основным видом деятельности предприятия. Компания принадлежит Анзору Хевсокову (30%) и ООО ИК «Новые технологии дорожного хозяйства» (70%). По итогам 2022 года организация получила выручку в размере 4,8 млрд руб., чистую прибыль — 16,9 млн руб.

Анастасия Донскова

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