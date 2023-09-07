МегаФон расширил покрытие в Шадрино

МегаФон увеличил зону покрытия 4G и скорости передачи данных в Шадрино Новосибирской области. Улучшения качества связи почувствовали также в рабочем поселке Линево. Теперь около 18 тыс. жителей Искитимского района получили возможность пользоваться цифровыми услугами на комфортных скоростях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон Фото: предоставлено пресс-службой МегаФон

Численность населения Шадрино составляет примерно 500 человек. Чтобы добраться до него из Новосибирска потребуется около полутора часов езды на автомобиле. Несмотря на небольшое количество жителей, активность абонентов в Сети ежегодно растет, а вместе с ней и потребляемый трафик. В среднем в месяц шадринцы передают через свои мобильные устройства около 2,5 тыс. гигабайт данных, а на разговоры тратят порядка 700 часов.

Улучшения на сети также затронули и рабочий поселок Линево, расположенный в нескольких километрах от Шадрино. Это один из крупнейших населенных пунктов городского типа в России и самый большой в Новосибирской области. Инженеры запустили на юго-востоке поселка дополнительный низкочастотный слой LTE, который имеет расширенную территорию действия и лучше работает в закрытых помещениях. В этой части Линево находятся жилые многоквартирные дома, районная больница и поликлиники, а также обновленная футбольная площадка и скейт-парк. Теперь жители смогут с большим комфортом смотреть фильмы в онлайнкинотеатрах, передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах, общаться по видеосвязи. А футболисты и скейтеры — размещать видео и фото с тренировок в социальных сетях, проводить прямые эфиры с места событий, записывать «кружки» в Telegram.

После модернизации инфраструктуры МегаФона в Искитимском районе большее количество абонентов смогут говорить по телефону, используя современную технологию цифровых звонков VoLTE. Она позволяет звонить через сеть 4G с лучшим качеством, при этом вызовы тарифицируются как обычные звонки.

«Обновление оборудования и расширение сети LTE в этом году позволили улучшить покрытие, качество и стабильность сигнала в регионе,— комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.— Мы видим, насколько востребованы эти улучшения — так, в Шадрино за два летних месяца этого года мобильная активность выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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