В Петербурге взносы на капитальный ремонт могут проиндексировать на 4%

В Санкт-Петербурге обсуждается рост размера взносов на капитальный ремонт. С 2024 года тариф может быть проиндексирован на 4%, заявил 31 августа в ходе нулевых чтений городского бюджета в Заксобрании Петербурга глава жилищного комитета Олег Зотов.

Чиновник отметил, что со следующего года взносы на капремонт действительно могут увеличиться, однако говорить об этом пока рано.

«Эта тема сейчас прорабатывается. Полагаю, что в настоящее время говорить о росте преждевременно. Но вопрос индексации с учетом роста цен порядка 4% обсуждается. Но пока окончательного ответа нет»,— приводит «Фонтанка» слова господина Зотова.

Чиновник уточнил, что повышение взносов в 4 раза — до 38 рублей было бы «экономически обоснованным», но вряд ли это возможно в текущей экономической ситуации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с июня 2024 года коммунальные платежи повысятся на 4,9%.

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