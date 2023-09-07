Российская ПВО сбила беспилотник над центром Ростова-на-Дону

Около 3:00 7 сентября в районе дома № 42 по ул. Пушкинской упал беспилотный летательный аппарат, сбитый российской ПВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что всего утром было сбито два аппарата, один из них упал за границами города в западной части, один — в центре.

«В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался»,— написал губернатор.

Также были повреждены фасады трех зданий.

Василий Голубев отметил, что проводятся следственные действия.

В Министерстве обороны России сообщили, что была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации». Помимо двух БПЛА, сбитых в Ростове, еще один был сбит над Раменским районом Москвы.

Анастасия Назарова