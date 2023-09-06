Движение по Лиговскому проспекту ограничат на неделю из-за ремонта

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия в зоне трамвайных путей в Петербурге с 7 по 15 сентября вводятся ограничения движения транспорта по Лиговскому проспекту — на участке от Курской до Прилукской улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Кроме этого, на период с 7 сентября до 15 декабря в Василеостровском районе из-за реконструкции теплосетей движение будет ограничено на Уральской улице — от Наличной до проспекта КИМа.

В свою очередь, в Выборгском районе также по причине дорожного ремонта с 7 по 12 сентября ограничения будут действовать при движении по боковым проездам проспекта Культуры — от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи.

Подробнее о планируемых ограничениях движения транспорта в других районах Петербурга — на сайте ГАТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за киносъемок на два дня будут перекрыты несколько улиц в историческом центре города.

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