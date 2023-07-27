В Туве волонтерами найден пропавший четырехлетний мальчик

В Туве найден потерявшийся четырехлетний мальчик. «Он обнаружен 27 июля в 5:30 (местного времени) в лесном массиве в 2,5 км от села Хайыракан добровольцами, прибывшими из Кызыла. Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики»,– сообщили в ГУ МЧС республики.

Ребенок потерялся вечером 25 июля. Оставшись без присмотра, он ушел с территории частного дома в Дзун-Хемчикском районе. Родственники мальчика не смогли найти его самостоятельно и обратились в правоохранительные органы.

В поисковых мероприятиях было задействовано около 400 человек: спасатели, местные жители, работники администрации, волонтеры, в том числе из Хакасии. Осмотр местности велся при помощи квадрокоптеров беспилотной авиации МЧС России.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова