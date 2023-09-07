Жителям поврежденных при атаке БПЛА домов в Ростове предложат временное жилье

Жителям домов в Ростове-на-Дону, поврежденных в результате ночной атаки беспилотника, предложат жилье в маневренном фонде при необходимости. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

«Движение на ул. Пушкинской от пр. Буденновского до пер. Халтуринский ограничено. Выбирайте альтернативные маршруты»,— написал мэр в своем Telegram-канале.

Позднее господин Логвиненко добавил, что поручил службам провести поквартирный обход и составить список жителей пострадавших домов. Местная администрация утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для установления ущерба и оказания необходимой помощи.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, около 3:00 7 сентября в Ростове-на-Дону силы ПВО сбили два БПЛА: один упал за городом, второй — в районе Пушкинской улицы (вблизи штаба Южного военного округа). В результате пострадал один человек, повреждены фасады и выбиты окна трех зданий.

Лусине Баласян