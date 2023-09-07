Прокурор намерен предъявить обвинения сыну Байдена к 29 сентября

Специальный прокурор Дэвид Вайс сообщил о намерении до конца сентября предъявить обвинения Хантеру Байдену — сыну президента США Джо Байдена, передает Bloomberg. Ранее в его отношении было заведено дело о неуплате налогов и незаконной покупке револьвера.

Дэвид Вайс заявил федеральному суду в штате Делавэр, что планирует добиться вынесения обвинительного заключения к 29 сентября. При этом адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что выдвигать дополнительные обвинения прокурор не может.

Хантера Байдена обвиняли в неуплате налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 год, незаконном владении огнестрельным оружием в период, когда он употреблял наркотики. Изначально он был готов признать вину в неуплате налогов.

В рамках досудебного соглашения предполагалось, что часть обвинений в хранении оружия уберут из дела, а сын американского президента получит условный срок. Однако суд отказал Хантеру Байдену в сделке со следствием. Незадолго до этого республиканцы раскритиковали возможное заключение сделки.

Подробнее — в материале «Ъ» «К Хантеру Байдену подошли специально».

Лусине Баласян