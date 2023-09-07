Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокурор намерен предъявить обвинения сыну Байдена к 29 сентября

Специальный прокурор Дэвид Вайс сообщил о намерении до конца сентября предъявить обвинения Хантеру Байдену — сыну президента США Джо Байдена, передает Bloomberg. Ранее в его отношении было заведено дело о неуплате налогов и незаконной покупке револьвера.

Дэвид Вайс заявил федеральному суду в штате Делавэр, что планирует добиться вынесения обвинительного заключения к 29 сентября. При этом адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что выдвигать дополнительные обвинения прокурор не может.

Хантера Байдена обвиняли в неуплате налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 год, незаконном владении огнестрельным оружием в период, когда он употреблял наркотики. Изначально он был готов признать вину в неуплате налогов.

В рамках досудебного соглашения предполагалось, что часть обвинений в хранении оружия уберут из дела, а сын американского президента получит условный срок. Однако суд отказал Хантеру Байдену в сделке со следствием. Незадолго до этого республиканцы раскритиковали возможное заключение сделки.

Подробнее — в материале «Ъ» «К Хантеру Байдену подошли специально».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...