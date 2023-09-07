«Еврохим» ведет переговоры о строительстве завода в ОАЭ

Производитель удобрений «Еврохим» ведет переговоры о строительстве завода по производству аммиака и карбамида в ОАЭ. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника.

Как сообщил источник из инвестбанкиров, у «Еврохима» проблемы с местными банками. Компания также ведет переговоры о покупке банка на Маврикии.

Как уточнил другой источник, близкий к бизнесмену и основателю «Еврохима» Андрею Мельниченко, процесс переговоров находится в начальной стадии. При этом производство аммиака и карбамида обсуждается уже год, но дальше предварительных консультаций с властями переговоры не зашли.

Андрей Мельниченко был включен в санкционный список Евросоюза 9 марта 2022 года в ответ на ввод российских войск на Украину. За день до этого бизнесмен перестал быть бенефициаром «Еврохима» и СУЭКа. Роль бенефициара автоматически перешла к супруге бизнесмена Александре Мельниченко. По данным Forbes, Андрею Мельниченко через траст принадлежало 100% акций «Еврохима» и 92,2% СУЭКа.

Лусине Баласян