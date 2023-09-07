Курс доллара. Прогноз на 7–8 сентября

На текущей неделе ускорилось ослабление рубля против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды биржевой курс доллара составил 98,12 руб./$, что более чем на 2 руб. выше значения закрытия предшествующей недели. Аналитики связывают происходящее с дисбалансом спроса и предложения на фоне заметного оттока капитала из страны и повышенной активности спекулятивного.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|94.50-97.50
|ПСБ
|94.00-95.50
|Экспобанк
|94.50-97.00
|Банк Русский Стандарт
|94.00-97.00
|Банк Зенит
|96.00
|Консенсус-прогноз *
|95.60
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль продолжает плавно снижаться на фоне сокращения экспортных потоков РФ
До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 97–99 руб./$. Рубль продолжает плавно снижаться в отношении иностранных валют на фоне сокращения экспортных потоков РФ. Мы наблюдаем рост индекса DXY на мировых рынках, что оказывает давление на другие локальные валюты. Хотя на рубль это влияние проявляется в меньшей степени. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в субботу индекса потребительских цен в КНР и индекса цен производителей КНР. На текущий момент участники рынка активно следят за выходом макроэкономических данных из КНР, поскольку они позволяют делать прогнозы по дальнейшему развитию мировой экономики и спроса на ресурсы.
Исправить эту ситуацию не под силу даже растущим ценам на российскую нефть
Рубль приостановил плавное снижение на новостях о краткосрочном увеличении предложения валюты со стороны ЦБ РФ. Такое решение не меняет фундаментальной картины, однако в недельный период действия этой меры рубль может немного укрепиться. Пока же на рынке сохраняется дисбаланс между поступлениями валюты и спросом на нее. Исправить эту ситуацию не под силу даже растущим ценам на российскую нефть, которые находятся на максимуме с ноября 2022 года. Таким образом, краткосрочная перспектива для российской валюты выглядит умеренно негативной.
Не в пользу российской валюты продолжает оставаться сальдо торгового баланса
В качестве поддержки рублю могут выступить усиленные продажи экспортной выручки. Продажа экспортной выручки сгладила ослабление рубля, но пока не смогла переломить тренд. В центре внимания — анонс ЦБ по увеличению продажи валюты почти в десять раз в рамках снижения волатильности на валютном рынке. На этом фоне рубль показал небольшое укрепление. При этом не в пользу российской валюты продолжает оставаться сальдо торгового баланса, и мы видим его постепенное ослабление после недавней коррекции по результатам общения правительства с экспортерами. Доллар тем временем под давлением общих опасений по поводу возвращения высокой инфляции в США. На энергетическом рынке продолжается политика добровольного снижения предложения нефти со стороны РФ и Саудовской Аравии, что позволило повысить котировки российской нефти Urals.
Спрос на валюту выглядит сильнее предложения
Доллар перешел к консолидации у отметки 98 руб. после объявления решения Банка России увеличить продажи валюты. Регулятор обосновал свое решение необходимостью нейтрализовать возможное негативное влияние на курс рубля погашения валютного выпуска еврооблигаций РФ. Действия ЦБ РФ указывают, что денежные власти следят за ситуацией на валютном рынке и сигнализируют о рисках ужесточения ДКП. Спрос на валюту выглядит сильнее предложения. Скорее всего, повышенный спрос вызван действиями спекулятивных участников рынка. Ориентир до конца недели — 97,5–98,8 руб./$.
Регулятор дал рынку сигнал о готовности вновь повысить ключевую ставку на заседании
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 96–99. По мере приближения американской валюты к круглой отметке 100 рублей активизировался Центробанк. В период с 14 по 22 сентября он в десять раз увеличит ежедневный объем продажи валюты на бирже — с 2,3 млрд руб. до 21,4 млрд руб. Одновременно регулятор дал рынку сигнал о готовности вновь повысить ключевую ставку на заседании 15 сентября. На данном этапе это лишь анонсы конкретных действий, поэтому рубль пока не спешит укрепляться. Давление на сырьевые товары и основные валюты оказывает сильный доллар — индекс американской валюты DXY поднялся на новые максимумы за полгода вблизи 105 пунктов. Впрочем, нефть продолжает торговаться на относительно комфортных уровнях невдалеке от рубежа $90 за баррель Brent.