Курс доллара. Прогноз на 7–8 сентября

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Рубль продолжает плавно снижаться на фоне сокращения экспортных потоков РФ До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 97–99 руб./$. Рубль продолжает плавно снижаться в отношении иностранных валют на фоне сокращения экспортных потоков РФ. Мы наблюдаем рост индекса DXY на мировых рынках, что оказывает давление на другие локальные валюты. Хотя на рубль это влияние проявляется в меньшей степени. Из важных событий до конца недели выделяем публикацию в субботу индекса потребительских цен в КНР и индекса цен производителей КНР. На текущий момент участники рынка активно следят за выходом макроэкономических данных из КНР, поскольку они позволяют делать прогнозы по дальнейшему развитию мировой экономики и спроса на ресурсы.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Исправить эту ситуацию не под силу даже растущим ценам на российскую нефть Рубль приостановил плавное снижение на новостях о краткосрочном увеличении предложения валюты со стороны ЦБ РФ. Такое решение не меняет фундаментальной картины, однако в недельный период действия этой меры рубль может немного укрепиться. Пока же на рынке сохраняется дисбаланс между поступлениями валюты и спросом на нее. Исправить эту ситуацию не под силу даже растущим ценам на российскую нефть, которые находятся на максимуме с ноября 2022 года. Таким образом, краткосрочная перспектива для российской валюты выглядит умеренно негативной.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не в пользу российской валюты продолжает оставаться сальдо торгового баланса В качестве поддержки рублю могут выступить усиленные продажи экспортной выручки. Продажа экспортной выручки сгладила ослабление рубля, но пока не смогла переломить тренд. В центре внимания — анонс ЦБ по увеличению продажи валюты почти в десять раз в рамках снижения волатильности на валютном рынке. На этом фоне рубль показал небольшое укрепление. При этом не в пользу российской валюты продолжает оставаться сальдо торгового баланса, и мы видим его постепенное ослабление после недавней коррекции по результатам общения правительства с экспортерами. Доллар тем временем под давлением общих опасений по поводу возвращения высокой инфляции в США. На энергетическом рынке продолжается политика добровольного снижения предложения нефти со стороны РФ и Саудовской Аравии, что позволило повысить котировки российской нефти Urals.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Спрос на валюту выглядит сильнее предложения Доллар перешел к консолидации у отметки 98 руб. после объявления решения Банка России увеличить продажи валюты. Регулятор обосновал свое решение необходимостью нейтрализовать возможное негативное влияние на курс рубля погашения валютного выпуска еврооблигаций РФ. Действия ЦБ РФ указывают, что денежные власти следят за ситуацией на валютном рынке и сигнализируют о рисках ужесточения ДКП. Спрос на валюту выглядит сильнее предложения. Скорее всего, повышенный спрос вызван действиями спекулятивных участников рынка. Ориентир до конца недели — 97,5–98,8 руб./$.